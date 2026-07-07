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AФФА впервые проведет открытый отбор тренеров для юношеских сборных

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2026 00:17
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AФФА впервые проведет открытый отбор тренеров для юношеских сборных

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AФФА) объявила о начале открытого процесса приема заявок на должности главных тренеров юношеских сборных страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AФФА, инициатива реализуется по предложению нового технического директора организации Эдмона Клауса.

Отмечается, что новый подход предусматривает открытый конкурс как для разработки проектов, направленных на развитие футбола, так и для назначения главных тренеров национальных команд младших возрастных категорий.

В AФФА подчеркнули, что главная цель нововведения - предоставить всем специалистам, соответствующим установленным требованиям, возможность выдвинуть свои кандидатуры и обеспечить привлечение наиболее квалифицированных тренеров.

Прием заявок продлится до 17 июля 2026 года.

Подробная информация об условиях участия и процедуре подачи документов опубликована на официальном сайте AFFA.

İdman.Biz
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