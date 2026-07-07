Рашад Садыхов: "Доверяю опыту своих игроков" - ВИДЕО

Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыхов поделился ожиданиями от матча против кутаисского "Торпедо" в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, Садыхов выступил на пресс-конференции перед игрой.

"Мы играем против стабильной команды. К сожалению, у нас было не так много времени на подготовку. Но я доверяю опыту своих игроков", — сказал главный тренер "Зиря".

Напомним, матч "Зиря" - "Торпедо" пройдет 8 июля на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Ответная встреча состоится 16 июля в Кутаиси.