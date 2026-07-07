Замир Гасанов вошел в тренерский штаб ФК "Имишли"

Профессиональный футбольный клуб "Имишли" укрепил свой тренерский штаб специалистом с лицензией UEFA Pro Замиром Гасановым. Опытный наставник занял должность помощника главного тренера, подписав с клубом однолетний контракт.

Как сообщает İdman.Biz, Замир Гасанов обладает богатым послужным списком: на протяжении многих лет он работал тренером и главным тренером в юношеских сборных Азербайджана различных возрастов под эгидой АФФА. Кроме того, он вносит вклад в подготовку новых кадров, являясь тренером-инструктором в департаменте образования АФФА.

В клубном футболе специалист успешно работал в таких командах, как "Шамахы" и "Шафа", а также в академиях футбольных клубов "Зиря" и "Сабаил", где накопил ценный опыт в области развития молодых игроков и современных методик тренировочного процесса.

В руководстве "Имишли" выразили уверенность, что профессионализм и глубокие футбольные знания Замира Гасанова помогут команде достичь поставленных целей в новом сезоне.