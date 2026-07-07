Вальдас Дамбраускас: "2:0 — хороший результат, но я ждал большего количества голов" - ВИДЕО

"Мы хотели забить больше. Но, на мой взгляд, 2:0 — хороший результат для таких турниров. Хотя лично я ждал большего количества голов".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас, отвечая на вопрос о том, насколько его удовлетворил итог дебютного матча в ЛЧ.

Литовский специалист также поделился ожиданиями от ответного поединка:

"Верю, что в выездном матче мы сможем забить больше. Сопернику придется рисковать. В отличие от сегодняшней игры, им нужно будет действовать смелее, что неизбежно приведет к появлению свободных зон. Наша задача — воспользоваться этими пробелами. Разумеется, 3:0 лучше, чем 2:0, а 4:0 лучше, чем 3:0. Мы будем работать над этим, чтобы реализовывать свои моменты еще чаще".

Ответная встреча между командами состоится ровно через неделю.