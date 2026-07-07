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Дирк Шустер: "Зиря" является фаворитом в противостоянии с "Торпедо"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2026 22:36
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Дирк Шустер: "Зиря" является фаворитом в противостоянии с "Торпедо"

"Зиря" является фаворитом в дуэли с "Торпедо".

Oб этом заявил главный тренер грузинского ФК "Торпедо" Дирк Шустер на пресс-конференции.

58-летний специалист высказался о предстоящем первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Зиря" в Сумгайыте.

Он заявил, что с уважением относится к сопернику и отметил, что исход противостояния определится на поле. По его словам, команда проанализировала игру "Зиря" и сделает все возможное для победы.

Отметим, что матч "Зиря" - "Торпедо" состоится 8 июля на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет 16 июля.

İdman.Biz
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