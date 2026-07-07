"Карабах" представил форму на новый сезон - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах" представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/2027.
Как передает İdman.Biz, о презентации агдамский клуб сообщил, опубликовав видеоролик на своей официальной странице в социальных сетях.
Новая экипировка выполнена в белом, черном и синем цветах.
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