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"Карабах" представил форму на новый сезон - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июля 2026 21:26
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"Карабах" представил форму на новый сезон - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карабах" представил новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/2027.

Как передает İdman.Biz, о презентации агдамский клуб сообщил, опубликовав видеоролик на своей официальной странице в социальных сетях.

Новая экипировка выполнена в белом, черном и синем цветах.

İdman.Biz
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