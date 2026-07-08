Победа "Сабаха" принесла Азербайджану очки в рейтинге УЕФА

Футбольный клуб "Сабах" улучшил показатель Азербайджана в рейтинге УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после победы масазырской команды над валлийским "Нью-Сейнтс" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Успех "Сабаха" принес Азербайджану 0,250 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

В настоящее время Азербайджан с коэффициентом 18,812 занимает 26-е место в рейтинге.

На 27-й позиции находится Словакия с показателем 18,250, а 25-е место занимает Израиль, у которого 20,750 балла.

Лидером рейтинга УЕФА является Англия с коэффициентом 101,852.