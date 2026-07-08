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Футболист "Сабаха": "В Лиге чемпионов не бывает формальных матчей"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 14:51
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Футболист "Сабаха": "В Лиге чемпионов не бывает формальных матчей"

Футболист "Сабаха" Велько Симич оценил победу над валлийским "Нью-Сейнтс" (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Для нашей команды это была хорошая игра. Мы удачно начали матч. Просто нужно было вовремя забить, возможно, мы могли сделать это раньше. Тем не менее, думаю, перед ответной встречей мы добились хорошего результата", - цитирует Симича АЗЕРТАДЖ.

По словам футболиста, несмотря на победу в Баку, "Сабах" не должен считать задачу решенной.

"Нет, ни в коем случае. В Лиге чемпионов не бывает формальных матчей. Каждый соперник силен. Поэтому мы должны полностью сосредоточиться на следующей игре и подойти к ней максимально серьезно", - отметил он.

Симич также рассказал о перспективах команды в еврокубке.

"Впереди длинный путь. Сейчас наше главное внимание направлено на ответный матч. Мы хотим добиться в нем успешного результата и выйти в следующий раунд. После этого уже будем оценивать ситуацию. Я верю в свою команду, мы играем в хороший футбол. Будем двигаться шаг за шагом", - добавил футболист.

Он подчеркнул, что перед "Сабахом" стоит задача пройти как можно дальше.

"Наша цель - продвинуться как можно дальше. Мы хотим подходить к каждому матчу отдельно, по возможности успешно проходить все этапы и смотреть, куда это нас приведет. Моя личная цель - помогать команде настолько, насколько могу", - заявил Симич.

Говоря о задачах в чемпионате Азербайджана, футболист отметил, что "Сабах" намерен защитить титул.

"Наши цели не изменились. Сейчас мы чемпионы и хотим сохранить этот титул. Конечно, это будет очень сложно. Мы все знаем, что "Карабах" - очень сильная команда. В лиге есть и другие качественные соперники. Нас ждет интересный сезон, и к каждому матчу нужно подходить серьезно", - сказал он.

İdman.Biz
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