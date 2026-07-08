Тренер "Селтика" подтвердил медосмотр Камило Дурана

Шотландский "Селтик" близок к завершению трансфера нападающего "Карабаха" Камило Дурана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, главный тренер клуба Мартин О'Нил подтвердил, что колумбийский футболист уже прошел медицинское обследование.

Об этом специалист рассказал клубному телевидению перед товарищеским матчем с ирландским "Шелбурном".

"Думаю, Дуран уже совсем близок к тому, чтобы присоединиться к команде. Он прошел медосмотр. Надеюсь, в Португалии он уже будет с нами", - заявил О'Нил.

По информации шотландских СМИ, "Селтик" заплатит "Карабаху" за этот трансфер 5,5 млн фунтов стерлингов (12,49 млн манатов).

Напомним, в прошлом сезоне Камило Дуран провел за "Карабах" 48 матчей, забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач. В Лиге чемпионов УЕФА форвард отметился пятью голами в десяти встречах.