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Нападающий "Сабаха": "Ответный матч с валлийским клубом пройдет совсем иначе"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 16:35
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Нападающий "Сабаха": "Ответный матч с валлийским клубом пройдет совсем иначе"

Футболист "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс прокомментировал победу над валлийским "Нью-Сейнтс" (2:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Думаю, мы провели хороший матч. Против такой команды всегда сложно забивать, потому что соперник очень плотно играет в обороне. Тем не менее, мы добились своего. После первого гола мы ожидали, что они начнут играть более открыто и чаще атаковать. Но даже после счета 2:0 они не изменили свой стиль. Поэтому матч получился сложным. Мы рады, что победили", - приводит слова Микелса АЗЕРТАДЖ.

По словам немецкого нападающего, ответная встреча пройдет совсем иначе.

"Они уже будут стараться атаковать и ликвидировать отставание в счете. Это может привести к появлению большего количества свободных зон на поле. Если так и будет, верю, что у нас появится больше голевых моментов", - отметил он.

Микелс также подчеркнул, что пока рано говорить о далеко идущих целях "Сабаха" в Лиге чемпионов.

"Впереди длинный путь. Конечно, мы хотим пройти как можно дальше. Сейчас все наше внимание направлено на ответную встречу. После того как преодолеем этот этап, будем думать о следующем сопернике", - добавил футболист.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 14 июля.

İdman.Biz
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