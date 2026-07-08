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Тренер "Вестри": "Завтра сыграем против сильной команды" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 17:53
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Тренер "Вестри": "Завтра сыграем против сильной команды"

Главный тренер исландского "Вестри" Даниэль Осафо-Баду выступил на пресс-конференции перед матчем первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".

Специалист отметил, что его команде предстоит встреча с сильным соперником.

"Я очень взволнован. Завтра мы сыграем против сильной команды. Азербайджан - очень красивая страна, хотя до этого у меня было не так много информации о ней. Мои игроки взволнованы тем, что им предстоит сыграть против "Карабаха", потому что это будет самый сильный соперник, с которым мы встречались до сих пор", - сказал Осафо-Баду.

Отвечая на вопрос İdman.Biz о том, может ли обновленный состав "Карабаха" создать сложности при подготовке к матчу, главный тренер "Вестри" отметил, что стиль команды во многом остается прежним.

"Уверен, что новые игроки в короткие сроки адаптируются к требованиям главного тренера. Я смотрел товарищеские матчи "Карабаха". Могу сказать, что тактически они сохранили стиль игры, с которым выступали в Лиге чемпионов в прошлом году", - добавил он.

@idman.biz

“Qarabağ”ın heyətində böyük dəyişikliklər olub. Onlar yeni heyətlə çox oyun keçirməyiblər və komanda gözlənilməz ola bilər. Bu, matça hazırlıqda hər hansı bir problem yaratdımı” sualını cavablandıran baş məşqçi Qurban Qurbanovun dəyişmədiyini xatırlatdı

♬ оригинальный звук - Idman və Biz

Отметим, что матч "Карабах" - "Вестри" пройдет 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 20:00.

Фото: Ислам Атакишиев

Лейла Эминова
İdman.Biz
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