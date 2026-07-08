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Шустер прокомментировал İDMAN.BİZ скандальное поведение фанатов "Торпедо" в Баку - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июля 2026 22:40
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Шустер прокомментировал İDMAN.BİZ скандальное поведение фанатов "Торпедо" в Баку

Главный тренер грузинского "Торпедо" Дирк Шустер прокомментировал поведение болельщиков своей команды после поражения от "Зиря" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, отвечая на вопрос корреспондента İdman.Biz о неэтичном жесте фанатов в адрес собственных футболистов, немецкий специалист заявил, что подобное поведение недопустимо.

"К сожалению, я не видел этот эпизод. Но это неправильно. Болельщики не должны так себя вести. Они могут быть злыми, расстроенными, однако, думаю, вы понимаете, что чувствуют фанаты, когда их команда проигрывает со счетом 0:3. Если бы поражение было не таким крупным, возможно, подобной реакции не последовало бы", - сказал Шустер.

Напомним, матч в Сумгайыте завершился уверенной победой "Зиря" со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 16 июля в Грузии.

İdman.Biz
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