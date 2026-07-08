Рашад Садыгов: "Хотели с первых минут оказать давление на соперника, и нам это удалось" - ВИДЕО

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыгов прокомментировал победу над грузинским "Торпедо" (3:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, на послематчевой пресс-конференции наставник азербайджанского клуба подчеркнул, что, несмотря на комфортное преимущество, исход противостояния еще не решен.

"В ответном матче с "Торпедо" мы должны быть готовы ко всему. У соперника есть хорошие футболисты. Мы старались оказывать на них давление, и это получилось. При этом грузинская команда была лучше готова физически. Теперь нам всем нужно хорошо подготовиться к ответной игре. На выезде мы должны сыграть еще лучше, чтобы именно мы прошли в следующий раунд. Ко всем соперникам отношусь с уважением", - заявил Садыгов.

По словам специалиста, его команда удачно начала встречу, однако в концовке сказалась усталость.

"Мы хотели с первых минут навязать сопернику давление, и нам это удалось. В конце матча почувствовали усталость. Могли увеличить разницу в счете, но не получилось. Впереди очень важный ответный матч. Это футбол, и соперник тоже мог победить нас. В современном футболе за пять-десять минут может произойти все что угодно", - отметил тренер.

Садыгов также признал, что не все футболисты находятся в оптимальной форме.

"Нашим новичкам тоже нужно время. Игроки проявили характер и справились с трудностями. В ответной встрече мы должны сыграть еще лучше", - подчеркнул он.

Ответный матч между "Зиря" и "Торпедо" состоится 16 июля в Грузии.