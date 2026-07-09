500-й матч, 550-й гол: "Зиря" оформил двойной юбилей Азербайджана в еврокубках

Матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу между "Зиря" и грузинским "Торпедо" стал юбилейным для азербайджанских клубов в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Азербайджана, встреча, прошедшая в Сумгайыте, стала 500-й для представителей страны в европейских клубных турнирах.

Азербайджанские клубы провели 120 матчей в Лиге чемпионов УЕФА, 283 - в Лиге Европы УЕФА, включая Кубок УЕФА, 63 - в Лиге конференций УЕФА, 8 - в Кубке кубков и 26 - в Кубке Интертото.

С учетом технических результатов представители Азербайджана одержали 159 побед, 112 раз сыграли вничью и потерпели 229 поражений. При этом результаты двух матчей были аннулированы, а еще одна встреча не состоялась и завершилась техническим исходом.

Дебют азербайджанских клубов в континентальных турнирах состоялся в сезоне-1994/1995. Первый матч прошел 9 августа 1994 года, когда "Туран" в Турции уступил "Фенербахче" со счетом 0:5.

Игра "Зиря" с "Торпедо" отметилась и еще одним юбилеем. Первый гол Руан Ренато в этой встрече стал 550-м для азербайджанских клубов в еврокубках.

Без учета технических результатов общая разница мячей представителей Азербайджана в европейских клубных турнирах составляет 552-759.

Первый гол азербайджанских клубов в еврокубках был забит в сезоне-1995/1996. 22 августа 1995 года в матче Кубка УЕФА между австрийской "Аустрией" и "Кяпазом" (5:1) отличился Ядигар Сулейманов.

Отметим, что "Зиря" победил "Торпедо" со счетом 3:0.