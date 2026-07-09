Определились первые участники ЧМ-2027 в Азербайджане и Узбекистане

Стали известны первые участники чемпионата мира-2027 по футболу среди игроков до 20 лет, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz, четыре сборные получили путевки по итогам чемпионата Европы U19, проходящего в Уэльсе.

Право сыграть на молодежном мундиале завоевали полуфиналисты турнира - Испания, Хорватия, Украина и Германия.

В полуфинале Испания обыграла Хорватию со счетом 3:0, а Германия победила Украину - 2:1.

Финальный матч чемпионата Европы U19 состоится 11 июля. В решающей встрече сыграют Испания и Германия.

Отметим, что чемпионат мира U-20 пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.