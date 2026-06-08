"Габала" не может договориться с Доми Массумо о новом контракте

Будущее футболиста Доми Массумо в "Габале" остается неопределенным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportlife.az, руководство клуба заинтересовано в продлении сотрудничества с конголезским полузащитником, однако стороны пока не смогли договориться о финансовых условиях нового контракта.

По информации источника, Массумо запросил зарплату в размере 12 тысяч долларов в месяц (около 20 400 манатов), тогда как "Габала" готова платить футболисту 6 тысяч долларов (около 10 200 манатов).

Существенная разница в финансовых требованиях привела к приостановке переговоров.

Если сторонам не удастся найти компромисс, полузащитник может покинуть "Габалу" в летнее трансферное окно.

Напомним, что в минувшем сезоне Массумо был одним из ключевых игроков команды, внесшей вклад в возвращение клуба в Премьер-лигу Азербайджана.