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Торал Байрамов отказался от перехода в польский клуб

Азербайджанский футбол
Новости
5 Июня 2026 14:52
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Торал Байрамов отказался от перехода в польский клуб

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов имел возможность продолжить карьеру в чемпионате Польши, однако предпочел перейти в турецкий "Бурсаспор".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport24, во время выступлений за "Карабах" 25-летний футболист получил официальное предложение от польского клуба "Мотор".

Однако игрок сборной Азербайджана сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Турции и отдал предпочтение варианту с "Бурсаспором".

Таким образом, Байрамов отказался от перехода в польский чемпионат и перебрался в турецкий клуб.

Напомним, что ранее футболист подписал с "Бурсаспором" контракт сроком на три года.

İdman.Biz
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