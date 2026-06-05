Торал Байрамов отказался от перехода в польский клуб

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов имел возможность продолжить карьеру в чемпионате Польши, однако предпочел перейти в турецкий "Бурсаспор".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport24, во время выступлений за "Карабах" 25-летний футболист получил официальное предложение от польского клуба "Мотор".

Однако игрок сборной Азербайджана сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Турции и отдал предпочтение варианту с "Бурсаспором".

Таким образом, Байрамов отказался от перехода в польский чемпионат и перебрался в турецкий клуб.

Напомним, что ранее футболист подписал с "Бурсаспором" контракт сроком на три года.