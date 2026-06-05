"Сабах" оформил первый трансфер межсезонья

Футбольный клуб "Сабах" усилил состав перед новым сезоном, подписав защитника Эйдена Маккарти.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на apasport.az, бакинский клуб достиг полной договоренности с футболистом из Южно-Африканской Республики.
Для осуществления трансфера "Сабах" выплатит 250 тысяч евро (около 485 тысяч манатов).
Игрок уже прибыл в Баку для подписания контракта.
Маккарти также выступает за молодежную сборную ЮАР до 23 лет.
В минувшем сезоне защитник защищал цвета "Кайзер Чифс". Он принял участие в 23 матчах и отметился одним забитым мячом.