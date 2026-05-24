"Карабах" узнал возможных соперников в первом раунде квалификации Лиги Европы

Определились потенциальные соперники агдамского "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, в стадии, матчи которой пройдут 9 и 16 июля, примут участие 12 команд.

При жеребьевке клубы будут разделены на две корзины в соответствии с рейтингом UEFA.

"Карабах" оказался в числе сеяных вместе с "Ференцварошем" (Венгрия), "Динамо" Киев (Украина), "Хайдуком" (Хорватия), ЦСКА София (Болгария) и "Шерифом" (Молдова).

В числе несеяных команд находятся "Жилина" (Словакия), "Войводина" (Сербия), "Университатя" Клуж (Румыния), "Алюминий" (Словения), "Дерри Сити" (Ирландия) и "Вестри" (Исландия).

Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы состоится 16 июня. На следующий день пройдет жеребьевка второго квалификационного этапа турнира.