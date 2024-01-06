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Первый экзамен Божович провалил

Азербайджанский футбол
Новости
6 Января 2024 20:37
Первый экзамен Божович провалил

«Нефтчи», который готовится ко второй половине сезона в Турции, провел сегодня свой первый контрольный матч.

İdman.biz сообщает, что «черно-белые», начавшиеся тренироваться 4 января на сборах в Анталье, встретились с «Эрзурумспором».

Матч против представителя 1-й лиги Турции стал первым испытанием бакинского клуба под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича. «Нефтчи», хорошо начавший игру, открыл счет голом Рахмана Гаджиева. Но после перерыва турецкий клуб изменил ситуацию в свою пользу. «Эрзурумспор» забил 3 гола и победил со счетом 3:1.

Подопечные черногорского специалиста сыграют еще один матч в рамках встречи в Анталье. Соперник во встрече, которая состоится 13 января, пока не определен.

Отметим, что турецкий сбор «Нефтчи» продолжится до 14 января.

Контрольная игра
6 января
18:00. «Нефтчи» – «Эрзурумспор» (Турция) – 1:3
Голы: Рахман Гаджиев, 10 – Эрен Тозлу, 58 (пен.). Мухаммед Ожан, 77. Озгур Серт, 79.
Gloria Sport Arena

İdman.biz

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