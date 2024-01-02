"Карабах" ведет переговоры о сохранении Лунева

«Карабах» может сохранить Андрея Лунева, контракт которого истекает в конце сезона.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил сам российский вратарь.

32-летний вратарь заявил, что ведутся разговоры о его будущем в "Карабахе": "Ведутся разговоры о моем будущем в "Карабахе". Есть люди, которые это делают. Моя задача - давать результаты на поле. В принципе я открыт к любым предложениям. Надо подумать и взвесить, какой вариант лучше для развития и моей семьи".

Отметим, что "Карабах" взял Лунева в аренду у "Байера" летом 2023 года.

İdman.biz