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Афтандил Гаджиев: "Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри "Сабаила" процессов" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
12 Мая 2025 17:43
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Афтандил Гаджиев: "Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри "Сабаила" процессов" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с футбольным тренером Афтандилом Гаджиевым.

- Вылет «Сабаила» ​​в Первую лигу был официально оформлен за два тура до окончания Премьер-лиги Мисли. Вас, как тренера, который когда-то работал в этом клубе, завоевал бронзовую медаль и привел его к участию в еврокубках, эта новость, вероятно, тоже огорчила.

- Конечно. У нас были хорошие дни в "Сабаиле". Мы можем назвать многих людей, которые внесли важный вклад в развитие клуба и его репутации. К сожалению, мы стали свидетелями того, как команда покинула Премьер-лигу. Что поделаешь, в футболе такие ситуации случаются. Мне бы очень хотелось, чтобы команда продолжила свою деятельность, даже если она будет в Первой лиге. Мы делали очень хорошие вещи в "Сабаиле". Хотя хотели продолжить, к сожалению, не получилось.

- Почему не получилось?

- Это была не только моя проблема. Такая ситуация сложилась из-за произошедших внутри клуба процессов и изменения общих принципов работы. Такие причины, как неспособность поддерживать стабильную деятельность, привели к тому, что клуб вылетел в низший дивизион.

- Говоря о нестабильности, можно ли назвать частую смену главного тренера основной причиной плохих результатов клуба?

- Я бы так не сказал. Это лишь одна из причин, но не главная. Я считаю, что в системе управления клубом были допущены ошибки. Клуб сменил владельца. Это, в свою очередь, повлияло на результаты. Один тренер сформировал команду, тренировать ее продолжил другой. В такой ситуации сложно демонстрировать стабильную игру и добиваться успешных результатов.

- В чемпионате Азербайджана есть опыт возвращения в Премьер-лигу после годичного перерыва - это сделали «Шамахы» и «Габала». Как вы думаете, «Сабаил» тоже может это осуществить?

- Надеюсь, команда перестроится и вернется в Премьер-лигу в следующем сезоне. Мы знаем, что поселок Баил дал азербайджанским футболистам таких как Максим Медведев и Рауф Алиев. В будущем академия может подготовить хороших футболистов. Мне бы очень хотелось, чтобы академии продолжили свою деятельность. В целом Баил - поселок, живущий футболом. Вот что меня больше всего огорчает. Я знаю, что фанаты сейчас тоже разочарованы. Они надеялись, что их команда добьется большого успеха. В течение определенного периода мы были довольны хорошими результатами и принимали участие в еврокубках. К сожалению, продолжить это не удалось.

- Если бы вы остались, смогли бы продолжить эти успехи? Если бы вы были главным тренером, вылетел бы «Сабаил» в низший дивизион?

- На этот вопрос сложно ответить. Поскольку вопрос был не только во мне, клубу надо было продолжить свою деятельность в рамках единой системы. Без единства не может быть успеха. Слишком поздно говорить о том, «что было бы, если бы я остался». Надеюсь, команда не потеряет надежды и вернется в Премьер-лигу. Желаю «Сабаилу» успехов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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