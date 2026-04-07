"Сумгайыт" принял решение по Саше Иличу

"Сумгайыт" не намерен расставаться с главным тренером Сашей Иличем, несмотря на неудачные результаты команды, а вопрос об отставке специалиста даже не обсуждался.

"Никакой встречи по этому поводу не планировалось. Илич продолжает работать с командой и участвует в тренировочном процессе. Как минимум до окончания контракта, то есть до июля этого года, он будет оставаться на своем посту", - отметил пресс-секретарь клуба Заур Худиев в комментариях Азертадж.

Отметим, что "Сумгайыт" занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 32 очка.