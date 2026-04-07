7 Апреля 2026 13:19
"Шамахы" сменит тренера по окончании сезона

Футбольный клуб "Шамахы" планирует смену главного тренера по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, нынешний наставник Айхан Аббасов покинет пост, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Азербайджана.

Аббасов возглавил команду в 2024 году, но теперь принял решение не совмещать два поста. Руководство "Шамахы" уже ведет переговоры с тремя специалистами из Восточной Европы — имена кандидатов пока не разглашаются.

Каждый из претендентов предлагает свой тактический подход, но цель едина: сделать команду более конкурентоспособной в Премьер-лиге. Ожидается, что вместе с новым тренером изменится и трансферная стратегия клуба.

Напомним, что "львы" занимают восьмое место в таблице Мисли Премьер-лиги (30 очков). Сегодня команда проведет выездной матч 26-го тура против "Зиря".

