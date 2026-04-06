6 Апреля 2026
Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"

6 Апреля 2026 21:44
Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Карван-Евлах" (7:0).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что ключевую роль в успехе команды сыграл характер футболистов: "Конечно, команда реагирует так, как должна. Если бы не было характера, таких результатов не было бы. У нас были неудачные серии, но мы смогли вернуться. Бывали и моменты, когда не получалось. Были внутренние проблемы, не все футболисты находились в той форме, в которой мы хотели бы их видеть. Но у игроков есть потенциал, мы опытная команда. До конца стараемся, чтобы добиться победы. "Сабах" - хорошо сбалансированная команда. "Нефтчи", "Зиря", "Туран Товуз" улучшили свою игру, показывают стабильный футбол и результаты. Мы должны быть готовы к каждому матчу. Нужно стараться не отходить от того, что правильно и приносит результат".

Отвечая на вопрос о судействе, Гурбанов добавил: "Возможно, мне не совсем правильно высказываться на эту тему. Но если смотреть со стороны, иногда создается впечатление, что арбитры не знают, какое решение принять. Не знаю, связано ли это с новыми требованиями или изменениями в мировом футболе. Судьи находятся в определенной степени в состоянии сомнений. У меня тоже бывает, что я требую слишком многого от неопытного футболиста в ходе игры. Иногда он справляется, иногда нет. Должны быть четкие правила. У футбола один язык, как и у судейства. Возможно, все еще находится в процессе формирования. У нас должна быть своя школа судейства. Даже если Европа диктует определенные правила, у нас должен быть свой стиль и свои подходы. Судьи, кажется, находятся под давлением. Желаю им удачи, потому что именно они чаще всего оказываются в центре обсуждений и под наибольшим давлением".

Новости по теме

Наставник "Карван-Евлаха" после 0:7: "Мне нечего сказать"
21:20
Азербайджанский футбол

Наставник "Карван-Евлаха" после 0:7: "Мне нечего сказать"

Физули Мамедов прокомментировал разгром от "Карабаха"

Гурбанов: "Карабах" еще не закончил борьбу за чемпионство"
19:54
Азербайджанский футбол

Гурбанов: "Карабах" еще не закончил борьбу за чемпионство"

Экс-игрок сборной оценил чемпионскую гонку и шансы команд

Джейхун Султанов может возглавить "Араз-Нахчыван"
17:44
Азербайджанский футбол

Джейхун Султанов может возглавить "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Журналист сообщил о кадровых изменениях в клубе

"Сабах" U14 выиграл турнир в Анталье
17:14
Азербайджанский футбол

"Сабах" U14 выиграл турнир в Анталье

Команда Насирли взяла "золото" Antalya City Friendship Cup
Президент ПФЛ вновь перенесет операцию в Баку
16:29
Азербайджанский футбол

Президент ПФЛ вновь перенесет операцию в Баку

Самедов продолжает лечение после ДТП

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Андоррой
16:14
Азербайджанский футбол

Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Андоррой

Команда проведет сбор в Испании

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана