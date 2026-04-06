Гурбан Гурбанов: "Без характера таких результатов не было бы"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в матче 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Карван-Евлах" (7:0).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что ключевую роль в успехе команды сыграл характер футболистов: "Конечно, команда реагирует так, как должна. Если бы не было характера, таких результатов не было бы. У нас были неудачные серии, но мы смогли вернуться. Бывали и моменты, когда не получалось. Были внутренние проблемы, не все футболисты находились в той форме, в которой мы хотели бы их видеть. Но у игроков есть потенциал, мы опытная команда. До конца стараемся, чтобы добиться победы. "Сабах" - хорошо сбалансированная команда. "Нефтчи", "Зиря", "Туран Товуз" улучшили свою игру, показывают стабильный футбол и результаты. Мы должны быть готовы к каждому матчу. Нужно стараться не отходить от того, что правильно и приносит результат".

Отвечая на вопрос о судействе, Гурбанов добавил: "Возможно, мне не совсем правильно высказываться на эту тему. Но если смотреть со стороны, иногда создается впечатление, что арбитры не знают, какое решение принять. Не знаю, связано ли это с новыми требованиями или изменениями в мировом футболе. Судьи находятся в определенной степени в состоянии сомнений. У меня тоже бывает, что я требую слишком многого от неопытного футболиста в ходе игры. Иногда он справляется, иногда нет. Должны быть четкие правила. У футбола один язык, как и у судейства. Возможно, все еще находится в процессе формирования. У нас должна быть своя школа судейства. Даже если Европа диктует определенные правила, у нас должен быть свой стиль и свои подходы. Судьи, кажется, находятся под давлением. Желаю им удачи, потому что именно они чаще всего оказываются в центре обсуждений и под наибольшим давлением".