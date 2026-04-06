Гурбанов: "Карабах" еще не закончил борьбу за чемпионство"

6 Апреля 2026 19:54
Бывший футболист сборной Азербайджана Махмуд Гурбанов прокомментировал борьбу за чемпионство в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, специалист считает, что "Карабах" еще сохраняет шансы на возвращение в гонку за титул.

"Возвращение "Карабаха" невозможно назвать нереальным, это вполне может произойти. В футболе все возможно. Команда потеряла важные очки и немного отстала, но борьба еще не завершена", - цитирует слова Гурбанова offsideplus.az.

При этом Гурбанов отметил, что "Сабах" выглядит стабильнее и вряд ли упустит свое преимущество: "Не думаю, что "Сабах" упустит этот шанс. Для этого "Карабах" должен выиграть все оставшиеся матчи, а "Сабах" - терять очки. Пока чемпион не определен, но "Сабах" играет уверенно и показывает стабильный футбол".

Он также прокомментировал положение "Нефтчи": "Команда постепенно приходит в себя и может побороться за место в топ-4. Если удастся сохранить стабильность, есть шанс даже попасть в еврокубки".

Говоря о борьбе за выживание, Гурбанов отметил, что положение "Карван-Евлах" выглядит наиболее сложным: "Похоже, им будет очень трудно сохранить место в лиге. Вопрос о второй выбывающей команде пока остается открытым - среди претендентов "Габала", "Кяпаз" и "Имишли".

İdman.Biz
