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В "Карабахе" рассказали об интересе "Страсбура" к Али Баширову

Азербайджанский футбол
Новости
4 Июня 2026 17:34
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В "Карабахе" рассказали об интересе "Страсбура" к Али Баширову

Футболист сборной Азербайджана U-16 и "Карабаха" Али Баширов может продолжить карьеру во французском "Страсбуре".

Координатор академии "Карабаха" Афтандил Гаджиев заявил, что французский клуб остался доволен игрой и физическими показателями 16-летнего футболиста, однако официальные переговоры между сторонами пока не начались.

"Нам прислали результаты атлетических тестов и информацию о качествах футболиста. В целом их устроила игра нашего футболиста, им понравился его уровень. Однако пока неизвестно, как будет развиваться процесс дальше, поскольку переговоры еще не начинались. Игроку 16 лет, поэтому пока непонятно, каким образом может состояться переход, так как существуют правила ФИФА. Между клубами обязательно должны пройти переговоры. Вероятность его переезда во Францию существует, но все будет зависеть от официальных обсуждений", - цитирует Гаджиева report.az.

Напомним, что Али Баширов завершил двухнедельную стажировку в "Страсбуре". В течение этого периода 16-летний футболист тренировался и принимал участие в товарищеских матчах вместе с командой клуба до 17 лет, а также прошел ряд физических и атлетических тестов.

İdman.Biz
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