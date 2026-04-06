Объявлен состав женской сборной Азербайджана на матчи с Андоррой

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров объявил состав на предстоящие матчи отбора чемпионата мира против Андорры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, в список вошли 23 футболистки. Сборная начнет учебно-тренировочный сбор 7 апреля в Испании.

Матчи против Андорры пройдут 14 апреля на выезде и 18 апреля дома.

В состав вошли: Айтадж Шарифова ("Юксекова"), Наргиз Алиева ("Гиресун Санайиспор"), Гюнай Исмайлова ("Нефтчи"), Нигяр Мирзалиева ("Гамбург"), Жаля Махсимова ("Юксекова"), Йелиз Ачар ("Бешикташ"), Алина Нехмедова ("Партизан"), Айсун Мурадова ("Хаймана"), Камилла Мамедова ("Дирчелиш"), Наргиз Гаджиева ("Шафа"), Айдан Гасанова ("Нефтчи"), Милана Рагимова ("Люботен"), Диана Мамедова ("Рубин"), Роя Алиева ("Нефтчи"), Сона Рагимова ("Нефтчи"), Фидан Джафарова ("Хаккаригюджю"), Мана Моллаева ("Нефтчи"), Вусаля Сейфеддинова ("Нефтчи"), Джошгуна Алиева ("Газиантеп Сафир"), Эсра Манья ("Бешикташ"), Перитан Боздаг ("Фенербахче"), Севиндж Джафарзаде ("Юксекова"), Кристина Бакарандзе ("Нике Луссо").