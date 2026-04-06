"Дифаи" пожаловался в АФФА на игрока после фото из кофейни

Клуб "Дифаи" направил жалобу в АФФА на своего футболиста Садига Мамедзаде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport1.az, обращение адресовано генеральному секретарю ассоциации Джахангиру Фараджуллаеву.

"Игрок, получивший вызов в сборную U21, после возвращения начал вести себя недисциплинированно, ставить себя выше команды и проявлять неуважение. В матче 13-го тура против "Шахдаг Гусар" он опоздал на сбор на 40-45 минут, отказался надеть командную форму, не участвовал в командном фото и практически не реагировал на игровые эпизоды, что привело к поражению 0:4.

Несмотря на проведенные беседы, ситуация не изменилась. В следующем туре он вновь не прибыл вовремя, а позже вернулся только после вмешательства менеджерской компании.

В матче 16-го тура против "Шафа" он допустил грубые и необъяснимые ошибки. За два тура команда пропустила 12 мячей, что вызывает серьезные подозрения и требует расследования.

Перед игрой с "Загаталой" игрок не прибыл с командой, не отвечал на звонки, а затем сообщил, что проспал. При этом вечером опубликовал фотографию из кофейни, сославшись ранее на усталость.

Считаем, что футболист, допускающий подобные действия и игнорирующий интересы команды, не может достойно представлять сборную. Просим провести тщательное расследование его действий", - говорится в письме клуба.

В "Дифаи" выразили сомнение в том, что футболист с таким отношением может достойно представлять сборную, и попросили АФФА провести проверку.