6 Апреля 2026
RU

Азербайджанский футбол
Новости
6 Апреля 2026 13:43
19
Эмин Махмудов пропустил матч с "Сумгайытом" из-за травмы

Капитан "Нефтчи" и сборной Азербайджана Эмин Махмудов пропустил матч с "Сумгайытом" из-за травмы.

"Перед игрой с "Сумгайытом" Эмин получил повреждение паха. Для лечения он вылетел в Сербию, а накануне уже вернулся в Баку, поэтому не смог принять участие в матче", - отметил пресс-секретарь клуба Асеф Зейналлы в комментарии report.az.

По его словам, восстановление футболиста продолжится в столице: "Сейчас лечение будет проходить в Баку. Сроки возвращения на поле зависят от того, как пройдет процесс реабилитации".

Отметим, что встреча "Сумгайыт" - "Нефтчи" завершилась победой бакинского клуба со счетом 3:1.

İdman.Biz
Тэги:

