Президент ПФЛ вновь перенесет операцию в Баку

Президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов в конце апреля перенесет очередную операцию в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, состояние функционера оценивается как нормальное, лечение продолжается. Об этом заявил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.

Отметим, что Самедов получил травмы в результате ДТП, произошедшего 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачин. Автомобиль Mercedes Vito потерял управление и врезался в дорожный знак.

В результате аварии пострадали сам Самедов, вице-президент ПФЛ Аслан Шахгельдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, Санан Абдуллаев, техническо-спортивный директор Эльгиз Аббасов, а также водитель Расим Гафарлы.

После инцидента глава ПФЛ перенес несколько операций.