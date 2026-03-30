Генсек AФФА: "Это начало нового пути"

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев прокомментировал победу сборной Азербайджана на турнире FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, функционер отметил важность достигнутого результата и подчеркнул, что этот успех не стоит недооценивать.

"Прежде всего поздравляю всех. Считаю, что эту победу нельзя принижать. Наши футболисты в обоих матчах проявили характер и добились заслуженного результата. Сегодня, несмотря на то, что мы уступали в счете, команда показала волю и довела игру до победы. Это очень важный результат для нас", - заявил Фараджуллаев.

Он также прокомментировал уровень соперников и значение завоеванного трофея.

"Возможно, скажут, что соперники были не самыми известными, но это начало нового пути. Это наш первый кубок, завоеванный в рамках ФИФА. Надеемся, что это только начало", - добавил он.