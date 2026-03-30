30 Марта 2026
RU

Азербайджанский футбол
Новости
30 Марта 2026 22:21
18
Генсек AФФА: "Это начало нового пути"

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев прокомментировал победу сборной Азербайджана на турнире FIFA Series - 2026.

Как передает İdman.Biz, функционер отметил важность достигнутого результата и подчеркнул, что этот успех не стоит недооценивать.

"Прежде всего поздравляю всех. Считаю, что эту победу нельзя принижать. Наши футболисты в обоих матчах проявили характер и добились заслуженного результата. Сегодня, несмотря на то, что мы уступали в счете, команда показала волю и довела игру до победы. Это очень важный результат для нас", - заявил Фараджуллаев.

Он также прокомментировал уровень соперников и значение завоеванного трофея.

"Возможно, скажут, что соперники были не самыми известными, но это начало нового пути. Это наш первый кубок, завоеванный в рамках ФИФА. Надеемся, что это только начало", - добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренер "Сабаха" U14 : "Неправильно требовать результат от детей"
17:51
Азербайджанский футбол

Тренер "Сабаха" U14 : "Неправильно требовать результат от детей"

Насир Насирли объяснил подход к развитию игроков и оценил уровень академии

Турал Гурбанов впервые назначен главным на матч УЕФА
15:12
Азербайджанский футбол

Турал Гурбанов впервые назначен главным на матч УЕФА

Азербайджанский рефери будет судить Нидерланды - Беларусь (U17)
Президент ФК "Сумгайыт" прошел международную программу лидерства от EFC и Гарварда
04:50
Азербайджанский футбол

Президент ФК "Сумгайыт" прошел международную программу лидерства от EFC и Гарварда

Обучение включало онлайн-курсы и интенсивные сессии непосредственно в кампусе Гарварда
"Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным
29 Марта 23:00
Азербайджанский футбол

"Карабах" сделал вход для болельщиц бесплатным

Представитель Агдама уже выступал с подобной инициативой 8 Марта - в Международный женский день
Завтра стартует продажа билетов на матч "Сабах" – "Карабах"
29 Марта 22:20
Азербайджанский футбол

Завтра стартует продажа билетов на матч "Сабах" – "Карабах"

Встреча состоится в рамках полуфинала Кубка Азербайджана

Центр скорой помощи выступил с заявлением о смерти Зафара Гаджилы
29 Марта 21:40
Азербайджанский футбол

Центр скорой помощи выступил с заявлением о смерти Зафара Гаджилы

Минувшей ночью стало известно о кончине известного болельщика "Карабаха"

Самое читаемое

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ
27 Марта 23:15
Зимние виды спорта

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ

Саманта Риттер и Даниэль Брикалов представили свой ритм-танец
Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

"Барселона" выбирает нового левого защитника
28 Марта 06:11
Мировой футбол

"Барселона" выбирает нового левого защитника

В шорт-листе три кандидата из топ-клубов Европы