29 Марта 2026
RU

Центр скорой помощи выступил с заявлением о смерти Зафара Гаджилы

Азербайджанский футбол
Новости
29 Марта 2026 21:40
8
Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи распространил информацию в связи с публикацией в социальной сети, сделанной болельщиком футбольного клуба "Карабах" Зафаром Гаджилы за три дня до его смерти.

Как передает İdman.Biz, в ответ на запрос Oxu.Az в центре заявили, что во время первого вызова скорой помощи его друг сообщил бригаде, что его отвезут в частное медицинское учреждение.

"По результатам предварительного расследования отмечаем, что 25.03.2026 года в 16:58 из частного жилого дома, расположенного на улице Меджидова в поселке Мардакян, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с жалобой на одышку.

По адресу вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи, врачом Хазарской станции скорой медицинской помощи был проведен осмотр Зафара Гаджилы на месте и оказана соответствующая медпомощь.

В ходе объективного обследования было установлено, что дыхание поверхностное и затрудненное (характера диспноэ).

В соответствии с состоянием пациента были осуществлены мероприятия по неотложной медпомощи.

Его друг сообщил бригаде, что он будет доставлен в частное медицинское учреждение.

Дополнительно заявляем, что следующий вызов в связи с З.Гаджилы поступил спустя три дня - 28.03.2026 года в 12:21 в связи с его кончиной. По адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи, и был подтвержден факт смерти.

О результатах подробного расследования будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении.

İdman.Biz
Тэги:

