Завтра стартует продажа билетов на матч "Сабах" – "Карабах"

Стартует продажа билетов на матч "Сабах" – "Карабах", который пройдет в рамках полуфинальной стадии Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, болельщики смогут приобрести билеты на одну из самых интересных игр турнира как онлайн, так и непосредственно в кассах.

Стоимость билетов установлена в зависимости от секторов и варьируется в диапазоне 5, 10 и 20 манатов. Любители футбола могут приобрести билеты онлайн на сайте iTicket.az, начиная с завтрашнего дня, с 15:00. В день игры продажа будет организована как в режиме онлайн, так и в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.