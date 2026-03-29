Айхан Аббасов: "Вторая победа подряд стала бы отличной мотивацией для игроков и тренерского штаба"

"Сборная рассчитывает на поддержку болельщиков, чтобы одержать победу над командой Сьерра-Леоне".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Айхан Аббасов.

Специалист поделился своими ожиданиями от предстоящего матча международного турнира FIFA Series – 2026 против сборной Сьерра-Леоне:

"Нам предстоит вторая игра на турнире, тогда как для соперника это первый матч. В этом у них есть определенное преимущество. Несмотря на это, мы играем дома и хотим победить при поддержке наших болельщиков. Это самобытный противник, который в рейтинге стоит выше нас. Мы проанализировали их последние игры; они приехали в оптимальном составе. От матча к матчу мы должны прибавлять. У нас остался один тренировочный сбор. Верю, что завтра настрой будет еще серьезнее, чем в первой игре — соперник этого требует. Мы готовы к завтрашней встрече".

А. Аббасов также отметил, что национальная команда впервые в своей истории встретится с представителем Африки: "Если не ошибаюсь, наша сборная впервые противостоит африканской команде. Ранее мы не пересекались с коллективами с этого континента, так что это будет новый опыт. Полезно играть с незнакомыми соперниками, для футболистов это определенная смена обстановки. Противник может опережать нас в рейтинге, такие очки просто так не зарабатываются. У них есть техничные игроки, защитники, выступающие во французской Лиге 1. Нас ждет хороший матч".

Главный тренер добавил, что в составе планируются изменения: "В этом есть необходимость, ожидаются некоторые ротации. Мы хотим, чтобы в сборной не было деления на первый и второй составы, ведь готовы должны быть все. Здесь собраны лучшие. Будем формировать состав, исходя из особенностей соперника".

По его словам, победа со сборной — это огромная радость для любого наставника: "Мечта каждого тренера — побеждать с национальной командой. Вторая победа подряд стала бы отличной мотивацией и для игроков, и для штаба. Мы хотим, чтобы к концу года у нас была хорошая статистика. Уровень оппонентов в товарищеских матчах и в группе позволяет нам вести достойную борьбу. Этот год может стать лучшим в нашей истории".