Скончался известный болельщик "Карабаха" Зафар Гаджилы

Скончался известный болельщик футбольного клуба "Карабах" и активный пользователь социальных сетей Зафар Гаджилы.

Как передает İdman.Biz, за три дня до смерти он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети сообщение о тяжелом состоянии здоровья.

В публикации З.Гаджилы отметил, что обратился в службу скорой медицинской помощи из-за одышки, приступов удушья и сильного кашля. Он заявил, что находится в тяжелом состоянии и испытывает серьезные трудности с дыханием.

По его словам, прибывшие медики измерили уровень сатурации, который оказался крайне низким. Однако госпитализация произведена не была. Ему сообщили, что если температура не высокая, больница его не примет и отправит обратно домой.

В своей публикации З.Гаджилы подчеркнул, что требует серьезного расследования в связи с этим случаем.

По данному вопросу направлен запрос в соответствующую структуру.

