AФФA завершила очередной этап обучения тренеров

29 Марта 2026 17:47
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела очередной этап подготовки тренеров.

Как передает İdman.Biz, в Учебно-реабилитационном центре состоялся заключительный этап курса УЕФА категории C.

Программа включала как теоретические, так и практические занятия, которыми руководили опытные инструкторы Ильхам Азиззаде и Даянет Алиев.

Отмечается, что лицензия УЕФА C является базовым уровнем для начинающих тренеров и направлена на развитие знаний в области методологии современного футбола, а также работы с детьми и молодежью.

После успешного завершения курса и сдачи экзаменов участники смогут получить международную лицензию УЕФА C, дающую право работать в странах, подписавших конвенцию УЕФА.

