Гисмет Алыев: "Сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков"

"Завтрашний матч будет иметь важное значение для сборной".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил футболист национальной команды Гисмет Алыев.

Фланговый защитник поделился мыслями о предстоящей игре против сборной Сьерра-Леоне в рамках международного турнира FIFA Series – 2026.

"Завтрашний матч будет еще одной важной игрой для нашей сборной. Проведение таких встреч очень значимо для нас в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА. У нас была серия без побед, но в прошлом матче, показав уверенную игру, мы смогли прервать череду неудач. В завтрашнем матче мы также постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков", — отметил футболист.