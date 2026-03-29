Кади определился с будущим в "Карабахе"

29 Марта 2026 13:59
5
Стало известно будущее полузащитника футбольного клуба "Карабах" Кади Боржеса в клубе.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, 29-летний бразильский футболист не намерен менять команду и планирует остаться в агдамском клубе.

Сообщается, что к игроку проявляют интерес клубы из Польши, Кипра и Португалии, однако сам Кади предпочитает продолжить карьеру в "Карабахе".

Отмечается, что хавбек, пропустивший часть сезона из-за серьезной травмы, хочет выступать под руководством главного тренера команды Гурбана Гурбанова и рассчитывает вернуться к своей прежней форме.

Добавим, что действующий контракт Кади с "Карабахом" рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.

İdman.Biz
