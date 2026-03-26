"Карабах" близок к подписанию экс-игрока сборной Франции

Футбольный "Карабах" ведет переговоры о переходе левого вингера Жали Муаддиба, выступающего за кипрскую "Омонию".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на кипрские СМИ, марокканец по происхождению, имеющий французское гражданство, близок к достижению предварительной договоренности с азербайджанским клубом.

Информация о возможном трансфере Муаддиба активизировала интерес со стороны других крупных клубов Кипра. Команды местного чемпионата начали направлять предложения своим ключевым игрокам, чтобы не упустить их в случае ухода французского вингера.

Контракт Муаддиба с "Омонией" действует до конца текущего сезона. Это означает, что в июне футболист сможет присоединиться к "Карабаху" в статусе свободного агента, без выплаты трансферной компенсации.

Отметим, что 25-летний Муаддиб известен скоростью, дриблингом и способностью играть на обоих флангах атаки. В 2019 году он привлекался в молодежную сборную Франции (до 19 лет), что свидетельствует о высоком уровне его подготовки в юношеском возрасте.