24 Марта 2026
"Карабах" может расстаться с Матеушом Кохальски

24 Марта 2026 10:35
"Карабах" может расстаться с Матеушом Кохальски

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски может покинуть агдамский клуб по окончании текущего сезона из-за повышенного интереса к своей персоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 25-летний вратарь, ярко проявивший себя в матчах Лиги чемпионов УЕФА и получивший вызов в сборную Польши, стремится закрепиться в национальной команде в качестве основного номера. Для достижения этой цели он планирует продолжить карьеру в более сильном чемпионате, рассчитывая на предложения из стран "большой пятерки".

На данный момент футболист получил официальные предложения от польских клубов "Видзев" и "Лех", однако его приоритетом остаются ведущие европейские лиги. Руководство "Карабаха" не хочет терять ключевого игрока и готово предложить ему новое соглашение. Если стороны не договорятся об условиях контракта, агдамцы могут принять решение о продаже Кохальски летом по выгодной цене, чтобы не упустить возможность заработать, так как в 2027 году игрок сможет покинуть команду бесплатно в статусе свободного агента.

Напомним, что Матеуш Кохальски перешел в "Карабах" из польского клуба "Сталь" в 2024 году.

İdman.Biz
