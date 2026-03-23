Футболисты "Сабаха" устроили погром после поражения от "Карабаха"

В матче 21-го тура Лиги резервных команд между "Карабахом-2" и "Сабахом-2" произошел серьезный скандал.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, встреча завершилась победой агдамского клуба со счетом 3:1, однако события после игры затмили результат. Сообщается, что футболисты "Сабах-2" устроили погром в раздевалке стадиона в поселке Бина, разбив стекла.

Ситуация обострилась настолько, что на место прибыли сотрудники полиции, а двое игроков были доставлены в отделение.

Инциденты происходили и по ходу матча. Главный тренер "Карабах-2" Максим Медведев в знак протеста против решений арбитра увел команду с поля. Причиной стали спорные эпизоды, в том числе засчитанный гол "Сабах" после свистка и удаление Сами Ммае на 43-й минуте.

После длительной паузы официальным лицам удалось убедить тренера вернуться к игре, и матч был продолжен.