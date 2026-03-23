23 Марта 2026
Экс-форвард "Карабаха" назвал самых ярких партнеров по команде

23 Марта 2026 16:14
Экс-форвард "Карабаха" назвал самых ярких партнеров по команде

Бывший нападающий "Карабаха" Самир Мусаев поделился воспоминаниями о партнерах по команде и выделил самых примечательных футболистов, с которыми играл.

"Самыми талантливыми считаю Руслана Мусаева и Рената Абдашова. Самым трудолюбивым был Аслан Керимов — я не видел более дисциплинированного футболиста. Самым ленивым назвал бы Эльчина Рахманова — бегать он не любил, но был очень техничным. Самым драчливым был Рамал Гусейнов — часто получал красные карточки и конфликтовал как с соперниками, так и с судьями. Самым расточительным тоже был Рамал — бывало, получал зарплату и уже на следующий день у него не оставалось денег. А самым жадным был Сергей Соколов — за все время я ни разу не видел, чтобы он тратился", - заявил Мусаев в интервью futbolinfo.az.

Он также отметил, что самым веселым партнером был Мубариз Оруджев, а самым образованным — Джахангир Гасанзаде.

