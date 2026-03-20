Главный тренер "Имишли" извинился за разгром от "Нефтчи"

Главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья прокомментировал поражение в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Нефтчи" (0:6), сообщает İdman.Biz.

"Приношу извинения нашим болельщикам за результат. Всю вину и ответственность беру на себя. Конечно, наше настроение плохое. Поздравляю "Нефтчи" с победой", - заявил Кашкилья.

Испанский специалист отметил, что команда столкнулась с серьезными проблемами после пропущенных мячей.

"В двух матчах мы пропустили 11 голов. Это немного неожиданно. Психологическое состояние команды было хорошим, мы не ожидали такого количества пропущенных мячей. Но после ранних голов команда теряет эмоциональный баланс и настрой. Такие команды, как "Сабах" и "Нефтчи", этим пользуются", - подчеркнул тренер.

Кашкилья добавил, что команда продолжит борьбу, несмотря на неудачи.

"Несмотря на это, мои футболисты делают все возможное. Это те игроки, которые есть, и они борются. Мы будем продолжать до конца. Предстоящая пауза должна помочь нам восстановиться психологически после таких поражений. Мы соберемся, восстановимся и продолжим идти к своим целям", - отметил наставник "Имишли".