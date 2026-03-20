Ариф Асадов: "Если не прошел через "Нефтчи" - ты неполноценный игрок"

Бывший футболист и тренер "Нефтчи" Ариф Асадов заявил, что в разные годы именно бакинский клуб считался главным ориентиром для игроков в Азербайджане.

"В советское время говорили: если футболист не прошел через "Нефтчи", он считался неполноценным игроком. Там играть было очень сложно, потому что в стране всегда было много талантливых футболистов, но не каждому удавалось попасть в эту команду. Это был особый уровень и большая честь", - отметил Асадов в комментариях Азертадж.

Он подчеркнул, что в тот период "Нефтчи" фактически объединял всю футбольную аудиторию страны.

"Тогда это был единственный клуб, представлявший Азербайджан в чемпионате СССР. Вся страна болела за "Нефтчи". Сейчас ситуация изменилась, у нас есть 12 клубов, у каждого свои болельщики. Но тот масштаб и то отношение были другими. Думаю, что сейчас этот дух немного ослаб. Но в ближайшие годы он может вернуться. Важно, чтобы легионеры, тренеры и игроки понимали, в какой клуб они приходят. "Нефтчи" - большой клуб, и не каждому дано здесь играть", - заявил он.

Он также подчеркнул, что для "Нефтчи" существует только один критерий успеха.

""Нефтчи" всегда играл за чемпионство и кубок. Вторые или третьи места не должны считаться успехом. Клуб должен быть на вершине. Надеюсь, что к 90-летию команда подойдет с титулом", - добавил Асадов.