19 Марта 2026 08:30
5
Марко Янкович: "Хороший "Сабах" означает сильный "Карабах"

Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович прокомментировал чемпионскую гонку в Премьер-лиге Азербайджана по футболу и оценил выступление "Сабаха" в текущем сезоне.

Как передает İdman.Biz, футболист отметил, что не любит оценивать шансы в процентах, но подчеркнул настрой своей команды на борьбу за титул. "Я не люблю говорить в процентах. Могу сказать только одно: мы сделаем все возможное, чтобы защитить титул. Теперь сосредоточимся на внутренних турнирах и постараемся добиться нужных результатов. Наша цель - вернуть первое место", - цитирует слова Янковича sportinfo.az.

Говоря о "Сабахе", полузащитник дал высокую оценку сопернику и подчеркнул его значение для развития футбола в стране. ""Сабах" действительно заслуживает добрых слов. То, что они делают, полезно не только для клуба, но и для всего азербайджанского футбола. Хороший "Сабах" означает сильный "Карабах". И не только эти две команды, но и другие должны развиваться - это важно для всего футбола страны. Их успешные выступления дают нам дополнительную мотивацию. До января мы играли в очень плотном графике, что осложняло ситуацию в чемпионате. Теперь сосредоточимся на Премьер-лиге и Кубке Азербайджана", - отметил он.

Комментируя отставание от лидера, Янкович подчеркнул, что в чемпионате нет легких соперников и каждая команда способна отобрать очки. ""В чемпионате нет простых соперников. Мы сами проигрывали "Сумгайыту" и "Кяпазу", уступали "Шамахы" в кубке. У "Сабаха" тоже были осечки. Любая команда может остановить любую. Если не подготовишься или допустишь ошибку - можешь проиграть. Честно говоря, в "Карабахе" никто не думает о результатах "Сабаха". Сейчас все внимание на нашей игре. Мы должны сами побеждать и становиться лучше", - сказал хавбек.

Футболист также отметил, каким он видит команду в концовке сезона. "Карабах" всегда должен быть боевой, целеустремленной командой, которая выходит на поле только за победой. Думаю, мы будем играть еще лучше", - добавил Янкович.

По его словам, команда намерена действовать максимально жестко в оставшихся матчах. "Мы обязаны это сделать. В ближайших играх должны показать все свои качества и не позволим соперникам быть сильнее нас. Мы не дадим никому играть лучше "Карабаха", - подчеркнул он.

Говоря о ближайшем сопернике, Янкович отметил, что матч против "Кяпаза" будет непростым. "Это будет наша первая игра в Евлахе. Конечно, все футболисты хотят играть на натуральном газоне, но если условия такие, мы должны адаптироваться. В любом случае выйдем на поле за победой и постараемся ее добиться. Наша цель остается прежней", - заключил полузащитник.

