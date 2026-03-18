Айхан Аббасов: "Мы снова проиграли незаслуженно"

18 Марта 2026 18:54
Айхан Аббасов: "Мы снова проиграли незаслуженно"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Абасов прокомментировал поражение в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Араз-Нахчывана" (0:1), сообщает İdman.Biz.

"Уже не в первый раз мы проигрываем, не заслуживая этого. Играем лучше, создаем больше моментов, но, к сожалению, не можем их реализовать. Сегодня мы практически не дали сопернику шансов и сами привезли гол в свои ворота", - заявил специалист.

По словам Аббасова, команда продолжает бороться, несмотря на плотный календарь. "Это был уже пятый матч в этом месяце. У нас нет возможности серьезно ротировать состав, но даже в таких условиях мы показываем достойную игру против таких соперников, как "Араз-Нахчыван". Нам нужно прибавлять в завершающей стадии атак, в последних передачах и ударах. Для этого требуется время", - отметил он.

Тренер также затронул тему вызова игроков в сборные. "У нас есть футболисты, которые заслуживают приглашения в национальную команду. Но иногда для их развития полезнее сыграть 90 минут за молодежную сборную против сильных соперников, чем получить 10-15 минут в основной команде", - подчеркнул Аббасов.

Кроме того, специалист прокомментировал свои предыдущие высказывания о клубном руководстве. "Мои слова были неправильно поняты. Я лишь ответил на конкретный вопрос и не имел в виду кого-то лично. У меня нет проблем ни с кем", - пояснил он.

Говоря о ближайших планах, Аббасов отметил, что состав сборной будет сформирован после завершения тура. "Мы ждем окончания матчей, чтобы учитывать возможные травмы. Планируем пригласить как новых игроков, так и тех, кто ранее уже выступал за сборную", - добавил тренер.

İdman.Biz
