Юрий Вернидуб: "Игроки, которых хотел бы видеть, сюда не приедут"

18 Марта 2026 16:52
Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб заявил, что команда сократила отставание от лидеров и сохраняет шансы на борьбу за высокие места в чемпионате.

"Я пришел в "Нефтчи", чтобы улучшить результаты и раскрыть потенциал команды. Когда я только пришел, отставание от лидеров было большим, сейчас оно сократилось. Впереди еще 10 матчей, будем бороться до конца. Хотим подняться как можно выше и попасть в еврокубки", - сказал Вернидуб в интервью sport.ua.

Он подчеркнул, что работает с составом, сформированным до его прихода и отметил ограниченные возможности усиления.

"Я не приглашал новых игроков - мне досталась команда, которая уже была. Игроки, которых я хотел бы видеть, сюда не приедут - у них хорошие контракты в сильных клубах. А тех, кого предлагают, я хорошо знаю, и они мне не подходят. Могу сказать, что ребята в команде хорошо подготовлены, техничны и быстры. У нас есть шансы на медали, все решится по итогам сезона. Игроки понимают, чего я хочу, и выполняют задачи. Отношение к работе мне нравится. В конце сезона будем смотреть на результат", - отметил специалист.

Говоря о работе в Азербайджане, он отметил схожесть с другими странами.

"Футбол везде одинаковый - интересный, но требующий большой ответственности. Мой день полностью связан с работой: с утра до вечера нахожусь на базе. Хотелось бы, чтобы уровень судейства был выше, но это уже не моя зона. В одном из матчей мне было сложно сдержаться, но главное для меня - игра моей команды", - подчеркнул Вернидуб.

Говоря о жизни в Баку, тренер подчеркнул комфортные условия.

"Жена со мной, живем в Баку. Город спокойный и красивый. После работы возвращаюсь домой, мы вместе ужинаем, общаемся и отдыхаем. Но, конечно, каждый день следим за новостями из Украины. Это тяжело. Мой племянник уже два года находится на фронте, мы постоянно на связи. Недавно у них разбили машину, я отправил им пикап, чтобы помочь", - добавил Вернидуб.

