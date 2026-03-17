В Баку состоится международный турнир памяти Анатолия Банишевского

17 Марта 2026 23:02
При совместной организации "Нефтчи" и российского клуба "Динамо" (Москва) в Баку состоится международный турнир "Кубок Баку", посвященный памяти легендарного нападающего азербайджанского футбола Анатолия Банишевского.

Как сообщает İdma.Biz со ссылкой на пресс-службу "Нефтчи", соревнование среди футболистов 2015 года рождения и младше пройдет с 19 по 21 марта в футбольном центре Palms Sports.

Согласно жеребьевке, "Нефтчи" выступит в группе B, где сыграет с "Динамо" (Воронеж, Россия), "Гезтепе" (Турция) и "Карабахом".

В группе А за выход в следующий этап поборются "Динамо" (Москва), "Бешикташ" (Турция), "Кайрат" (Казахстан) и "Улдуз".

Согласно календарю, 19 марта "Нефтчи" встретится с "Динамо" из Воронежа и "Карабахом", а 20 марта сыграет с "Гезтепе".

По регламенту турнира, 20 марта победитель группы А сыграет со второй командой группы B, а победитель группы B встретится со второй командой группы А. Команды, занявшие третьи и четвертые места в своих группах, также проведут стыковые матчи по аналогичному принципу.

В заключительный день турнира — 21 марта — состоятся матчи за 7-е, 5-е и 3-е места, а также финал. После решающей игры пройдет церемония награждения.

Отметим, что все матчи международного турнира "Кубок Баку" будут транслироваться в прямом эфире на Neftçi TV.

İdman.Biz

