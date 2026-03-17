Алияр Агаев назначен на матч Лиги конференций УЕФА

Рефери ФИФА Алияр Агаев назначен главным арбитром матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА между "АЕК" (Ларнака) и "Кристал Пэлас".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча пройдет 19 марта в Ларнаке на стадионе "AEK Arena".

Помогать Агаеву будут ассистенты Зейнал Зейналов и Акиф Амирли, четвертым судьей назначен Эльчин Масиев. За систему VAR будет отвечать нидерландский арбитр Йерун Мансхот, ассистентом VAR выступит Ниджат Исмайыллы.

Отметим, что первый матч в Англии завершился со счетом 0:0.